Экс-глава хозуправления новосибирского правительства вышла из СИЗО

Следователи изменили меру пресечения экс-главе хозяйственного управления правительства Новосибирской области Наталье Малиновской, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ходом разбирательства. Госпожу Малиновскую отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

По некоторым данным, это связано с тем, что расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, а обвинение переквалифицировано на более мягкую статью — с присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Напомним, Наталью Малиновскую задержали 8 февраля 2019 года. Ее заподозрили в махинациях с закупками запчастей для чиновничьего автопарка. Следственный отдел управления ФСБ по Новосибирской области возбудил уголовное дело.

Речь в деле идет об автоматических коробках передач к автомобилям Toyota Camry и гидротрансформаторах к ним. Силовики полагают, что сделки по приобретению комплектующих для иномарок были проведены только на бумаге, а указанные в накладных запчасти в хозуправление не поставлялись. По первоначальным данным следствия, схема хищений работала с июля 2017-го по май 2018 года, а предполагаемый ущерб составил свыше 4,86 млн руб.

Подробности дела Натальи Малиновской — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновница хочет домой»

Илья Николаев