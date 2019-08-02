PAN City Group 27 лет! Скидка весь август на 27 квартир!

В этом году компания PAN City Group 1 отмечает 27-летие профессиональной деятельности. За 27 лет активной работы уже более 15 тыс. семей стали счастливыми новоселами. Присоединяйтесь, и совсем скоро, в первом квартале 2020 года, вы тоже отпразднуете новоселье в современном Жилом комплексе «Атмосфера» на ул. Краснополянской, 21!

Планируйте решение квартирного вопроса в августе. В честь своего 27-летия PAN City Group предлагает 27 квартир по уникальной и очень выгодной цене – замечательная возможность получить скидку до 10% от базовой стоимости квартиры. В зависимости от площади квартиры размер максимальной скидки может составить до 415 100 рублей 2!

Покупателям есть из чего выбрать – в акции участвуют квартиры с различными планировочными решениями: от лаконичных однокомнатных студий площадью от 30 м2 до просторных трех- и четырехкомнатных квартир с двумя санузлами, кухней-гостиной и окнами на две стороны. Все 27 квартир, участвующих в акции, сдаются с полной строительной отделкой с использованием только качественных строительных материалов, а это значит, что новоселам не придется тратить время на ремонт – заезжай и живи!

Готовность ЖК «Атмосфера» на сегодняшний день составляет 70% – ведутся внутренние отделочные работы и утепление фасадов. Покупать квартиру сейчас выгоднее: чем ближе сдача дома, тем дороже становятся квадратные метры. Вы можете посетить свою будущую квартиру перед покупкой, чтобы перед принятием важного решения оценить расположение и площади комнат, виды из окна. Кроме того, в ближайшее время в ЖК «Атмосфера» появятся шоу-румы – настоящий аналог вашей будущей квартиры. Это отличная возможность увидеть, как будет выглядеть отделка, оценить качество отделочных материалов во всех помещениях, посмотреть, как материалы будут смотреться в самой квартире, как они сочетаются между собой. Посетить строительную площадку можно дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов по предварительной записи.

Выбор и покупка одной из 27 акционных квартир с помощью специалистов компании PAN City Group станет для вас комфортной и удобной: менеджер будет сопровождать вас на всех этапах сделки: консультация, помощь в выборе программ кредитования и рассрочки, подготовка всех необходимых документов и, конечно же, вручение ключей и заселение!

PAN City Group предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:

• ипотека банков-партнеров на льготных условиях с первоначальным взносом от 10% 3;

• ипотека по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке от 5% годовых (Постановление Правительства РФ №1711 от 30.12.2017 ) 4;

• помощь в реализации вашей квартиры и рассрочка от застройщика с беспроцентным периодом без предоставления документов, подтверждающих доход и трудоустройство 5;

• бронирование новой квартиры до момента реализации имеющейся;

• покупка с применением сертификатов (материнский капитал и другие).

Подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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