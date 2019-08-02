S7 временно вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

Крупный частный авиаперевозчик S7 Airlines временно вернул свое историческое название — авиакомпания «Сибирь», говорится в заявлении компании. Одновременно с этим S7 запустила кампанию по сбору средств на посадку деревьев. Таким образом перевозчик намерен привлечь внимание к проблеме лесных пожаров, охвативших площадь около 1,8 млн га в Сибири.

С 1 августа S7 обязалась отчислять 100 руб. с каждого проданного на сайте и в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. «Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 млн деревьев»,— сказал председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев. Также на главной странице сайта S7 появился сервис, с помощью которого клиенты компании могут поучаствовать в сборе средств: перечислить мили со своего счета S7 Priority или оформить пожертвование в 100 руб.

Лесные пожары действуют в двух регионах Сибирского федерального округа — в Красноярском крае и Иркутской области. В обоих субъектах федерации введен режим чрезвычайной ситуации. 31 июля президент России Владимир Путин подключил военных к тушению пожаров. Минобороны направило в Красноярский край авиационную группировку — десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации. По данным на 1 августа, площадь действующих лесных пожаров в Сибири составляла 1,8 млн га.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — читайте в публикации “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Галагуз