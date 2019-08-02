Следователи завели дело на красноярских чиновников из-за лесных пожаров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. По данным ведомства, с 22 марта по 1 августа чиновники не приняли мер по ликвидации возникших лесных пожаров. Это привело к тому, что пожары распространились на значительные территории, сделали вывод правоохранители. Сумма ущерба устанавливается.

В рамках дела, говорится в сообщении, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр».

Накануне заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин заявил журналистам, что лесные пожары стали крупными из-за недостаточных действий местных властей: «Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования».

Также премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание, на котором были рассмотрены проблемы тушения лесных пожаров в Сибири. «Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление. Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает. Если не хватает компетенции, полномочий, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне»,— сказал господин Медведев.

Масштабные лесные пожары в Красноярском крае начались в июле 2019 года. По данным краевого правительства на 1 августа, в отдаленных и труднодоступных территориях региона зарегистрировано 93 лесных пожара площадью более 1 млн га.

Подробнее о ситуации в Красноярском крае — в материале “Ъ” «Следственный комитет идет по следам пожара»

Оксана Павлова