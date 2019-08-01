Нижегородцам предложат кикшеринг

В Нижнем Новгороде заработал сервис кикшеринга «Делисамокат», который предоставляет электросамокаты Segway Ninebot в двадцати пунктах проката. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить мобильное приложение и зарегистрироваться в нем, указав персональные данные.

Находящиеся в парке сервиса электросамокаты могут развивать скорость до 24 км/ч. Батареи устройства хватает на 20-30 км или на 2,5 часа поездки.