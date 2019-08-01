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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородцам предложат кикшеринг

В Нижнем появился сервис аренды электросамокатов.

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В Нижнем Новгороде заработал сервис кикшеринга «Делисамокат», который предоставляет электросамокаты Segway Ninebot в двадцати пунктах проката. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить мобильное приложение и зарегистрироваться в нем, указав персональные данные.

Находящиеся в парке сервиса электросамокаты могут развивать скорость до 24 км/ч. Батареи устройства хватает на 20-30 км или на 2,5 часа поездки.

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