01 августа, четверг
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Нижегородская область направит 92 млн руб. на покупку мусорных контейнеров

Правительство Нижегородской области направит муниципалитетам 92,2 млн руб. на покупку контейнеров для сбора ТКО, сообщили в министерстве экологии региона. По данным ведомства, на эти средства планируется купить 5,3 тыс. пластиковых контейнера и 2,2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора.

Больше всего контейнеров для раздельного накопления ТКО приобретут для Нижнего Новгорода (330 штук), Дзержинска (250 единиц ) и Бора (100 единиц). Также планируется купить 484 металлических бункера для ТКО объемом 8 тыс. литров.

Напомним, в Нижегородской области не хватает контейнеров в сельских территориях, из-за чего в районах образуются стихийные свалки. По подсчетам министерства экологии, решение проблемы нехватки контейнеров и площадок под них требует финансирования в размере 1,7 млрд руб., однако регион в 2019–2020 годах готов потратить половину от этой суммы. Нижегородская область направила в Минприроды РФ заявку на предоставление субсидии.

Подробнее о ситуации с контейнерами для ТКО в регионе в материале “Ъ-Приволжье” «Мусор в головах».

Владимир Зубарев


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