Крупнейшее мероприятие рынка недвижимости — Санкт-Петербургский международный жилищный конгресс — пройдет 7–11 октября 2019 года в отеле «Парк Инн Прибалтийская». Конгресс соберет около 4000 профессионалов рынка недвижимости из всех регионов РФ и 30 зарубежных стран.

Конгресс имеет уникальный формат: на мероприятии соберутся представители всех профессий рынка недвижимости.



Почти 60% участников — руководители риэлторских организаций, 30% — собственники и топ-менеджеры девелоперских компаний, 10% — представители банковских, юридических и страховых организаций.

В рамках Конгресса будет проведено более 400 мероприятий, посвященных жилищному строительству, риэлторскому бизнесу, ипотечному кредитованию, малоэтажному загородному домостроению, коммерческой недвижимости, информационным технологиям, рекламе и PR, межрегиональным сделкам, образованию и подготовке кадров на рынке недвижимости, другим важнейшим темам.

На конференциях, круглых столах, семинарах и панельных дискуссиях Конгресса выступят около 500 спикеров. В рамках Конгресса пройдут более 50 мастер-классов ведущих бизнес-тренеров и практиков рынка недвижимости.

Состоится торжественный прием, посвященный подведению итогов Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019.

Также вы сможете увидеть премьеру новой коллекции Международного фестиваля креативной рекламы недвижимости ReFest-2019: мероприятие пройдет в известном на весь мир формате OktoberFest. Шедевры мировой рекламной индустрии вы увидите на большом экране крупнейшего пивного ресторана России — Alpenhaus, который расположен на Крестовском острове. Вы увидите уникальные видеоролики ведущих агентств недвижимости, застройщиков, кредитных организаций и интернет-порталов.

Подробнее о Санкт-Петербургском международном жилищном конгрессе - на сайте мероприятия.