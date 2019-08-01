Красноярский губернатор поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента Владимира Путина и Минобороны России за содействие в тушении лесных пожаров в регионе.

31 июля Владимир Путин подключил военнослужащих к тушению сибирского леса. Минобороны по поручению главы государства направило десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации для тушения пожаров в Красноярском крае. Ожидается, что вся авиационная группа прибудет в аэропорт Красноярска до конца 1 августа. По данным краевого лесопожарного центра на вечер 1 августа, в регионе действует 124 лесных пожара общей площадью свыше 1 млн га. Почти вся территория относится к зоне контроля.

«Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы»,— цитирует ТАСС господина Усса. По мнению губернатора, в течение нескольких дней «ситуация радикально будет изменена и взята под контроль».

Напомним, 29 июля Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары в зоне контроля на территории Красноярского края бессмысленно. Губернатор отнес к этой зоне преимущественно северную часть региона, где лес горит регулярно из-за грозовой активности: «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то даже вредно».

Как развивается ситуация с лесными пожарами — читайте в публикации “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Галагуз