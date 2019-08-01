Задолженность по зарплате в Удмуртии на начало июля составила 139,4 млн рублей

Задолженность по зарплате в Удмуртии составила 139,4 млн руб. на 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда соцстрахования России со ссылкой на данные госинспекции труда в республике.

Напомним, что в 2018 году работодатели Удмуртии погасили задолженность по зарплате в размере более 306 млн руб. В том числе 55,8 млн руб. выплатили предприятия-банкроты. Общая задолженность по зарплате в республике на начало 2019 года составляла 191,1 млн руб. Долги имелись в 32 организациях перед 3 тыс. сотрудниками.