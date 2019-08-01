Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в центре Челябинска

Отдел полиции Центрального района Челябинска по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по факту стрельбы на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, инцидент произошел ночью 27 июля: неустановленный мужчина открыл стрельбу в центре города. В связи с имеющимися признаками хулиганства, прокуратура потребовала возбудить уголовное дело «за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением предмета, используемого в качестве оружия», по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

По данным пресс-службы УМВД России по Челябинску дело возбуждено.