Экс-совладельца «Сибмоста» Владислава Кошкина снова требуют признать банкротом

Кировская группа компаний «Финансовые услуги» потребовала банкротства бывшего совладельца новосибирской мостостроительной компании «Сибмост» Владислава Кошкина. Как говорится в материалах арбитража, в своем заявлении группа указала на наличие просроченной задолженности в 96,9 млн руб.

Напомним, в июле арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве Владислава Кошкина, утвердив мировое соглашение с кредиторами. Задолженность господина Кошкина перед кредиторами превышала 6 млрд руб. По мировому соглашению Владислав Кошкин за 10 лет должен погасить 45% требований кредиторов, остальное будет прощено. В процессе погашения долгов солидарно участвуют АО «Сибмост» и ОАО «Хотьковский автомост».

Ранее группа «Финансовые услуги» подавала в суд ходатайство о правопреемстве долгов банка «Интеза» в деле о банкротстве Владислава Кошкина, однако заявление не было рассмотрено из-за заключения мирового соглашения.

О первом деле о банкротстве Альберта и Владислава Кошкиных — читайте в публикации “Ъ-Сибирь” «Наводят мосты»

Оксана Павлова