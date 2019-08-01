Барнаульцы вышли на пикет против внедрения электронных паспортов

Представители движения «Патриоты Великого Отечества» провели в Барнауле акцию протеста против внедрения электронных паспортов в России, сообщил «Банкфаксу» лидер отделения движения в Алтайском крае Андрей Соболев. На пикет пришли около 17 человек с плакатами «Требуем общественного диалога по вопросам цифровизации», «Цифровое досье — возможный источник злоупотреблений» и «60% граждан против внедрения электронных паспортов».

Пикетчики выступили против формирования единой информационной базы данных о гражданах из-за «ущемления прав». «Допустим, человек отправился в другой город, и электронная система дала сбой, он попросту не сможет приобрести билет, чтобы вернуться домой»,— объяснил Андрей Соболев. Организаторы акции подготовили обращение к федеральному правительству и президенту Владимиру Путину, потребовав предоставить россиянам возможность выбора при переходе на электронные паспорта.

Напомним, выдачу электронных паспортов начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва. Новый российский паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом либо мобильное приложение в смартфоне. Предполагается, что переход на электронные паспорта завершится в 2022 году. Ранее ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян (59%) не хотят оформлять электронные паспорта, поскольку видят их недостаточно надежными и более подверженными сбоям в базах данных.

Подробнее о том, как будет выглядеть документ нового поколения, читайте в материале “Ъ” «Электронные паспорта выдадут досрочно»

Юлия Сасевич