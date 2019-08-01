У застрелившего косуль сосновоборского депутата конфисковали автомобиль

У сосновоборского депутата, признанного виновным в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), конфисковали автомобиль «УАЗ Хантер». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что в декабре прошлого года депутат застрелил из карабина, принадлежащего не ему, двух косуль. Разрешительных документов на отстрел у него не имелось. Туши животных были обнаружены в его автомобиле сотрудниками полиции. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, оценивается в 240 тыс. руб. Депутат признал вину в деянии и полностью возместил ущерб. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права заниматься охотой в течение года. Вопреки мнению прокурора, суд не стал конфисковывать автомобиль. Надзорный орган принес опелляционное представление, в котором было указано, что машина является средством совершения преступления, и подлежит конфискации в силу закона. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда признала доводы представления обоснованными и изменила приговор в этой части.

Иван Сергеев