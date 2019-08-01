Томский губернатор нашел нового начальника департамента лесного хозяйства

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил директора госучреждения «Томсклесхоз» Артема Конева на должность начальника областного департамента лесного хозяйства. По данным пресс-служба губернатора, новый руководитель приступил к работе 1 августа.

«Господин Конев получает один из самых тяжелых участков работы. Задач у лесного департамента масса. Главные из них — это охрана нашего зеленого золота от огня и черных лесорубов, лесовосстановление и, конечно, создание условий для развития лесопромышленного комплекса»,— сказал губернатор. Господин Жвачкин дал новому начальнику 100 дней, чтобы «войти в курс дела».

До этого должность главы департамента лесного хозяйства Томской области занимал Михаил Малькевич. В феврале 2019 года следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии силовиков, чиновник обеспечил заключение трех госконтрактов общей стоимостью около 258 млн руб. с компанией своего знакомого предпринимателя, который привлек для выполнения работ подрядчика. Разница работ между контарктами и договорами субподрядов составила около 28,5 млн руб. После ареста чиновника уволили.

О задержании Михаила Малькевича — читайте в материале “Ъ-Сибирь «Главу департамента подвел шелкопряд»

Юлия Сасевич