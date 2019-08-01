Почти две тысячи домов остаются подтопленными в Иркутской области

Около 1,8 тыс. жилых домов в 44 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленным в результате второй волны паводка. По данным МЧС, в подтопленных домах живут свыше 1,8 тыс. человек. К утру 1 августа также в зоне паводка находятся 2,5 тыс. приусадебных участка, 19 участков автодорог, четыре социально-значимых объекта и два автомобильных моста.

В МЧС добавили, что сейчас в девяти пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе 145 детей. С 30 июля режим чрезвычайной ситуации действует на территории Куйтунского и Черемховского районов Иркутской области.

Первая волна паводка в Иркутской области началась 25 июня. Тогда из-за сильных дождей оказались подтоплены почти 11 тыс. домов, расположенных примерно в 110 населенных пунктах. Президент России Владимир Путин объявил эито наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Иркутские власти оценивали предварительный ущерб в 31 млрд руб.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Иркутская область готовится ко второй волне»

Юлия Сасевич