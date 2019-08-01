Жители Новосибирска и Омска снизили оценку работы служб ЖКХ

Жители Новосибирска и Омска за год снизили свою оценку работы коммунальных служб в своих городах, отметив ухудшение ситуации в этой сфере. Как следует из рейтинга агентства Domofond.ru, в Новосибирске работу служб ЖКХ оценили в 5,8 балла из 10 возможных, в Омске — в 5,1 балла. В 2018 году оценка составляла 6 и 5,4 баллов соответственно. В то же время удовлетворенность услугами ЖКХ выросла в Красноярске — 6,2 балла против 5,9 балла годом ранее.

В среднем по России местные жители оценили работу коммунальщиков на 5,3 балла, что на 0,1 балла меньше, чем в прошлом году. Это достаточно низкий балл, который показывает, что результаты работы служб ЖКХ не соответствуют ожиданиям россиян, говорят эксперты. Из 200 городов, вошедших в исследование, в 105 муниципалитетах оценка оказалась ниже, чем в среднем по стране.

Оксана Павлова