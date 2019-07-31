Тамбовский аэропорт снизил, а воронежский — нарастил пассажиропоток за полгода

Тамбовский аэропорт в первом полугодии 2019 года обслужил 6,599 тыс. пассажиров, что на 29,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда он перевез 9,383 тыс. человек. Такие данные приводит Росавиация. Согласно им, воронежский аэропорт, в свою очередь, увеличил пассажиропоток за тот же период с 329,951 тыс. человек в 2018-м до 370,724 тыс. человек в 2019 году. Курский восточный аэропорт за полгода 2019 года перевез 13,855 тыс.человек, белгородский — 191,893 тыс. человек. Данные по липецкому аэропорту, а также пассажиропоток аэропортов Белгорода и Липецка за первые шесть месяцев 2018 года в статистических данных Росавиавиации не указаны. Других аэропортов в Черноземье нет.

О смене собственника крупнейшего черноземного аэропорта — в публикации “Ъ-Черноземье” «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Мария Старикова