Башкирия бьет в десяточку

В Башкирии состоялась стратегическая сессия «Разработка мер по улучшению инвестиционного климата Республики Башкортостан». Мероприятие проводилось в формате расширенного заседания проектного офиса по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата. Задача, поставленная руководителем администрации главы республики Александром Сидякиным к участвующим, — попадание в ТОП-10 инвестрейтинга страны, который ежегодно представляется на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив.



Над планом контентных действий два дня работал внушительный состав гостей: региональные органы исполнительной власти, контролирующие структуры, руководители местных администраций, сетевых организаций, институтов поддержки предпринимательства, ассоциаций бизнеса, экспертного и бизнес-сообщества. Оператором события выступила Торгово-промышленная палата Башкирии.

Более того, помогали уфимцам федеральные эксперты: президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, заместитель министра экономики развития Республики Татарстан Индира Киреева, заместитель управляющего директор по стратегии АО Особой экономической зоны «Технополис Москва» Арслан Аюпов, руководитель Центра методологии, экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «Интер РАО» Антон Калашников, уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова, российский журналист, медиаменеджер Александр Любимов и другие.

Результатом работы стала разработка плана конкретных мероприятий, исполнение которых будет находиться на контроле руководства республики.

«Я очень рад, что такая стратегическая сессия случилась, и с довольно амбициозными задачами. Мне нравится состав с точки зрения участия госорганов и институтов развития, бизнеса, представителей муниципалитетов и федеральных структур. Это обогащает результаты. Важно, что рейтинг АСИ является не конечной целью, а поводом собраться. Хорошо, что расширили темы обсуждений. Очень важно закончить работу дорожной картой, чтобы она была живой. Можно пойти на эксперимент: назначить кураторами основных направлений людей, предпринимателей», — прокомментировал ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

«Я благодарна Башкортостану за приглашение. Мы плодотворно поработали. Сделала для себя заметки. Да, мы в первой тройке Нацрейинга, но у нас есть шероховатости, которые дорабатываем. Рейтинг позволил субъектам федерации начать системную работу, и только она дает возможность системно менять те условия, в которых развивается бизнес. Рейтинг АСИ заставляет нас, как чиновников, искать те пути, чтобы предприниматели хотели прийти в наши субъекты, хотели вкладывать деньги в экономику субъекта. Столы сформированы таким образом, что предпринимательское сообщество, деловые сообщества, чиновники различных уровней — это способствует диалогу. Нам всегда надо получать обратную связь. Такие встречи нужны. Будем рады видеть Вас на нашей стратсессии в Татарстане», — рассказала заместитель министра экономики развития Республики Татарстан Индира Киреева.

«Очень удачный формат. Мы все познакомились, подключились к работе. Мне понравилось, что руководство республики реалистично понимает проблемы. Мы понимаем условия, в которых мы боремся за инвестклимат», — отметил Александр Любимов, эксперт круглого стола по популяризации предпринимательства, совершенствования информационно-консультационной поддержки.

«Мы поставили цель — провести анализ показателей национального рейтинга, которые находятся в группах С, D, Е, выявить барьеры, а затем определить пути решения этих задач. Кроме того, ключевыми задачами для региона является системная работа с инвесторами и инновационное предпринимательство, эти вопросы также были включены в повестку стратсессии. Наша задача — выйти на системные решения. Мы будем стремиться к тому, чтобы все работало как слаженный механизм», — отметил Александр Сидякин, открывая мероприятие.