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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский авиазавод снова ищет подрядчика для проведения техперевооружения

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ПАО «ВАСО», входит в ОАК) снова объявило электронный аукцион на проведение реконструкции и технического перевооружения своих цехов для производства для Ил-112В. Об этом сообщает Defacto со ссылкой на соответствующие документы. Максимальная цена контракта осталась прежней и составила 771,1 млн руб. На эти средства нужно провести реконструкцию цеха окончательной сборки и летно-испытательный комплекс, общая площадь которых составляет 3,4 тыс. кв. м. Исполнитель должен будет подготовить площадку под новое оборудование, провести его поставку и монтаж. Торги намечены на 7 августа.

Напомним, что на прошлой неделе аналогичный аукцион был признан несостоявшимися из-за отсутствия участников.

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