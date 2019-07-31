В Перми откроется центр «Пермь семейная»

В Перми готовится к открытию ресурсный центр «Пермь семейная». Жители города смогут получить здесь необходимые знания для укрепления и создания семьи. В рамках проекта будут проводиться мастер-классы, экскурсии, конкурсы, консультации со специалистами.

Инициатором проекта выступило региональное общественное объединение «Многодетные Пермского края». Площадка «Перми семейной» будет расположена в историческом центре города, на ул. Пермской, 61в.

Недавно в центр были проведены водопровод, тепло- и электроснабжение, выложен новый пол и потолок, началась покраска стен. Официальное открытие планируется к концу этого года.

«Крепкая семья – основа любого общества, поэтому много внимания уделяется этой теме со стороны президента, правительства РФ, руководства Пермского края и города Перми. Мы поддерживаем организации, которые работают с семьями, в частности предоставляем помещения и максимально возможную скидку по аренде, а также оказываем помощь в обеспечении коммунальными услугами», – отметил заместитель председателя Пермской гордумы Алексей Грибанов, проверивший ход работ в центре.

«Уверена, что любой, кто сюда придет, захочет вернуться. Работа будет вестись с детьми и с родителями, с семейными некоммерческими организациями. У нас очень много партнеров, которым мы помогали расти. Они сейчас уже успешно реализуют свои проекты. И это место станет площадкой общего сбора», – подчеркнула председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, слова которой приводит пресс-служба гордумы.