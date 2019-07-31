Глава Кузбасса намерен запретить продажу пива в жилых домах

Депутаты парламента Кемеровской области поддержали законодательные инициативы губернатора Сергея Цивилева об ужесточении продажи алкоголя в заведениях общепита и пивточках, расположенных в жилых домах. Соответствующие решения приняты на сессии в среду.

Господин Цивилев предложил внести изменения в федеральный закон №171 о регулировании производства и оборота алкоголя. Поправки дадут регионам России право устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Областные парламентарии единогласно поддержали законопроект. Его направят на согласование в Совет законодателей при Федеральном собрании России.

Господин Цивилев также предложил ужесточить областной «антипивной» закон, который начал действовать в феврале 2019 года. По нему продажа пива запрещена в торговых точках площадью менее 50 кв. м для городов и менее 25 кв. м для сельской местности, находящихся в жилых домах или пристройках к ним. По мнению губернатора, за пять месяцев закон доказал свою эффективность: в дни полного запрета продажи алкоголя преступность якобы снизилась в девять раз, а также сократилось количество пивточек в жилых домах. «Ко мне поступают массовые обращения с просьбой остановить пивную алкогольную зависимость нашего населения. Я предлагаю внести дополнение в наш закон и убрать ограничение полностью по квадратным метрам»,— обратился Сергей Цивилев к депутатам, которым поручил проработать этот вопрос.

Юрий Зуев