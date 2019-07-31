В СЗФО за полгода обнаружили 12 финансовых пирамид

За первое полугодие 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) была установлена деятельность 107 «черных кредиторов» и 12 финансовых пирамид. Больше всего лиц, незаконно предоставляющих займы, работало на территории Петербурга, Архангельской и Вологодской областях.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, в Санкт-Петербурге также был выявлен нелегальный форекс-дилер, а в Калининградской области — пункты обмена валюты, работавшие без лицензии. В отношении нарушителей правоохранительные органы возбудили 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел. По фактам деятельности «финансовых пирамид» дела возбуждены по ч 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Кроме того, направлены обращения регистраторам доменных имен по поводу блокировки 12 сайтов нелегальных финансовых организаций, по 7 эпизодам рассматривается возможность исключения недобросовестных юридических лиц из ЕГРЮЛ.