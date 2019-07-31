Рокеры не находят партнеров

Главной целью концерта его инициаторы называют привлечение внимания к экологическим проблемам. Кроме того, они хотели представить аудитории молодых перспективных музыкантов и рок-легенд.

Организаторы фестиваля жалуются на то, что им не удается привлечь спонсоров к финансированию проекта - из-за экономической обстановки в стране в целом. Помочь в решении финансовых проблем фестиваля могло бы разрешение продажи на мероприятии слабоалкогольных напитков, как это происходит на больше проводящихся в стране фестивалей, - считают организаторы.

Фестиваль прошел при административной поддержке мэрии Нижнего Новгорода и областного правительства. Мероприятие посетили около 25 тыс. человек - это столько же, сколько и годом ранее, не смотря на то, что в текущем году концерт проходил на Гребном канала, а в прошлом - на площади Минина и Пожарского.