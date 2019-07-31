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Фото: Андрей Абрамов

Не каршерингом единым

В Нижнем появился сервис аренды электросамокатов.

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После регистрации в мобильном приложении можно будет воспользоваться кикшерингом от сервиса проката электросамокатов «Делисамокат». Сейчас существует уже 20 пунктов проката, которые отображаются на карте в приложении.

Пользователи сервиса могут воспользоваться электросамокатами Segway Ninebot, способными передвигаться со скоростью до 24 км/час. Заряда батареи хватает на 20–30 км езды или на два с половиной часа.

Пользователи приложения «Делисамокат» на PlayMarket и в AppStore пока оценивают его ниже двух.

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