Не каршерингом единым

После регистрации в мобильном приложении можно будет воспользоваться кикшерингом от сервиса проката электросамокатов «Делисамокат». Сейчас существует уже 20 пунктов проката, которые отображаются на карте в приложении.

Пользователи сервиса могут воспользоваться электросамокатами Segway Ninebot, способными передвигаться со скоростью до 24 км/час. Заряда батареи хватает на 20–30 км езды или на два с половиной часа.

Пользователи приложения «Делисамокат» на PlayMarket и в AppStore пока оценивают его ниже двух.