Автодилера не видно за синим забором

У компании «Нижегородец» в начале 2020 года истекает срок аренды земельного участка в Приокском районе, выделенного под строительство автосалона. Местные жители уже не помнят, когда именно видовую точку на проспекте Гагарина огородили застройщики. С 2005 года там хотели построить автосалон многие организации, однако проект не был реализован. При этом арендатор исправно платит арендную плату, и, по словам участников рынка, пытается продать права на сложную площадку.

Жители Приокского района пожаловались в редакцию на синий забор, огораживающий земельный участок на проспекте Гагарина рядом с виадуком через улицу Ларина. По словам позвонившего в редакцию читателя, проживающие в Щербинках люди уже не помнят, когда строители огородили этот пригорок, на котором во времена СССР рассматривалась возможность создать смотровую площадку.

Огороженный синим забором земельный участок площадью около 2 тыс кв. м. зарос молодыми деревьями, а на информационной табличке значится, что работы по строительству автосалона с элементами автосервиса «временно приостановлены». Заказчиком проекта указано ООО «Нижегородец», директор компании – Вадим Смирнов. Как ранее писал “Ъ”, этот топ-менеджер в конце прошлого года уехал в Испанию, а затем был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о неуплате налогов. Генподрядчиком проекта автосалона на Гагарина на табличке значится ООО «Фирст-НН», эта компания обанкротилась еще в 2017 году. Оба юрлица были аффилированы с бизнес-партнерами предпринимателя Михаила Жижина. Совладелец «Нижегородца» Максим Шапошников был недоступен для комментариев по судьбе этого инвестпроекта.

Один из участников авторынка рассказал, что земельный участок рядом с виадуком «Нижегородец» получил в аренду около десяти лет назад по переступке прав аренды от крупного российского автодилера Genser, впоследствии ушедшего с рынка. «Этот участок очень сложный, и Genser не смог построить там автосалон даже в тучные нулевые годы. А потом чередой пошли экономические кризисы, продажи авто падали. “Нижегородцу” не было никакой экономической выгоды строить там автосалон. Насколько я знаю, они давно хотели продать эту площадку и еще в начале года искали на нее покупателей», — сообщил собеседник “Ъ”. Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов считает, что «мятый строительный забор» территорию не красит, но местная администрация с ним ничего сделать не может, так как земельный участок «Нижегородцу» выделял инвестсовет при губернаторе. «Зимой на эту территорию арендатор запустил кого-то сваливать убранный с улиц грязный снег. Но мы это безобразие быстро прикрыли, буквально через сутки», — добавил глава района.

В ПАО «Нител» вспомнили, что лет десять назад к ним приезжал тогдашний заместитель губернатора Валерий Англичанинов и просил руководство завода подвести электросети к этому земельному участку. Однако подключить потенциального абонента к своим сетям предприятие не смогло. «Нам для этого нужны были техусловия, а в “Нижновэнерго” этот вопрос не решили…», — рассказали на заводе. Один из бывших сотрудников городской администрации рассказал, что на этом видовом участке Нижегородская епархия примерно в 2011 году очень хотела построить храм. Власти вели по этому поводу переговоры с арендатором, но успехом они не увенчались. «После отказа епархия построила церковь на конечной остановке в Щербинках-2, а мы потом скандалили с владельцами “Нижегородца” по поводу этого забора», — добавил бывший сотрудник мэрии.

В региональном правительстве подтвердили, что в настоящее время Нижегородская область выступает арендодателем этого участка, однако изначально договор аренды был заключен по распоряжению главы администрации Нижнего Новгорода, изданному в декабре 2005 года. Первым арендатором выступало некое ООО «Автофорум». С тех пор этот договор неоднократно продлевался, менялись арендаторы земельного участка, сообщили в мингосимущества области. В настоящее время правообладателем выступает ООО «Нижегородец Дельта», которое исправно вносит арендную плату, договор аренды с общество действует до 16 января 2020 года. Тот факт, что за прошедшие 13 лет на выделенном целевым образом земельном участке ничего не построено, в органах власти пока никого не смущает.

Видимо, по истечении очередного срока аренды в нижегородском правительстве решат, что дальше делать с этой площадкой. Под председательством областного министра Сергея Баринова создан специальный совет, определяющий судьбу несостоявшихся инвестпроектов по соглашениям с областью. Кстати напомним, что в прошлом году на день Нижнего Новгорода власти устроили символическое шоу «Падение синего забора» на Нижневолжской набережной. Ее участок из-за неудачного инвестпроекта ТРЦ был огорожен более десяти лет, но это был самый показательный случай. Брошенных строительных проектов в Нижнем Новгороде хватает, за что он и получил народное прозвище «город синих заборов».

Роман Кряжев