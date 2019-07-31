Москвичи призвали мэра помочь в тушении лесных пожаров в Сибири

Житель Москвы Алексей Водилов собирает подписи под петицией, в которой попросил столичного мэра Сергея Собянина помочь в тушении сибирских лесных пожаров. «Призываю вас немедленно оказать помощь Сибири, прежде всего за счет бюджета Москвы на благоустройство и развлекательные мероприятия»,— говорится в обращении, опубликованном на портале Change.org. Петицию подписали более 2 тыс. человек.

«Москва не имеет права украшаться и развлекаться, равнодушно наблюдая за тем, как Сибирь задыхается в дыму, как гибнет то, что росло столетиями и тысячелетиями, чего мы никогда не сможем возместить, гибель чего нам никогда не могут простить. Надо сберечь вечное за счет временного, необходимое за счет маловажного»,— сказано в обращении. Оставшиеся средства от тушения пожаров автор предлагает направить на ликвидацию последствий от наводнений в Иркутской области: «Там тоже проблемы куда более серьезные, чем наружное благоустройство».

Напомним, пожары на территории Красноярского края и Иркутской области начались почти три недели назад. Общая площадь действующих лесных пожаров превышает уже 1,7 млн га. В Иркутской области также сейчас зафиксирована вторая волна наводнения, бушующего в регионе последний месяц.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Юлия Сасевич