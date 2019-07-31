На расселение аварийных домов в Челябинской области выделят дополнительно 85 млн рублей

Из бюджета Челябинской области дополнительно выделят 85 млн руб. на переселение жителей региона из аварийных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщают в пресс-службе областного министерства строительства и инфраструктуры.

Как уточняют в минстрое, 20 млн руб. из этой суммы получит Троицкий городской округ на приобретение квартир в новостройках для расселения более 3 тыс. кв. м аварийного жилья. Еще 22,2 млн руб. выделено для формирования в Троицке маневренного фонда. 43 млн руб. предоставят Нязепетровскому и Кусинскому районам на расселение жилых зданий, расположенных в районе малонаселенной железнодорожной станции, где отсутствует необходимая инфраструктура и социальное обслуживание. Также решается вопрос о финансировании в текущем году расселения 19 домов в Верхнем Уфалее.

Сейчас расселение из ветхоаварийного жилья в рамках областной программы проводят в Копейском городском округе и Саткинском муниципальном районе. Всего в рамках программы, охватывающей период с 2019 по 2025 год, участвуют 27 муниципалитетов, она предусматривает поэтапное расселение более 500 аварийных домов.