В мэрии Сочи назначили нового начальника управления по организации похоронного дела

Начальником управления по организации похоронного дела администрации Сочи назначен Алексан Белов. Ранее он курировал эти вопросы в Адлерском районе олимпийской столицы. Пока господин Белов принят на должность с испытательным сроком.

Алексан Белов родился в 1978 году. В 2000 году окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела (СГУТиКД) по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2009 – 2010 годах работал ведущим специалистом МУП города Сочи «Ритуальные услуги населению». С 2010-го по 2013-й годы был заместителем директора «Ритуальных услуг населению», а с 2014-го по 2017-й годы – директором МБУ «Управление по организации похоронного дела».

Функциями сочинского управления по организации похоронного дела являются: отвод земельных участков для захоронения умерших граждан, регистрация захоронений, регистрация установки надмогильных сооружений, организация работ по инвентаризации общественных кладбищ, принятие решений по перезахоронению умерших и так далее.

Дмитрий Михеенко