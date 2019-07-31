«Омский бекон» построил племенной репродуктор за 1,9 млрд рублей

Один из крупнейших производителей свинины в Сибири «Омский бекон» (входит в группу «Продо») ввел в Омской области в эксплуатацию племенной репродуктор на 1,7 тыс. свиноматок. Инвестиции в проект составили 1.9 млрд руб., сообщает пресс-служба областного правительства.

Запуск племенного репродуктора стал завершением первого этапа реализации программы группы «Продо» по строительству новых и реконструкции действующих свиноводческих комплексов в Омской области с дальнейшим разведением новых свиных пород. По данным облправительства, в 2018 году компания завершила реконструкцию промышленного комплекса «Чунаевский» на 3,1 тыс. свиноматок, запущена в эксплуатацию станция искусственного осеменения в поселке Фадино. Общий объем инвестиций в реализацию первого этапа программы составил 3,3 млрд руб. Всего, как отметил губернатор Омской области Александр Бурков, объем финансирования программы оценивается в 8,8 млрд руб.

В структуру «Омского бекона» входят промышленные и племенные комплексы: Лузинский, Новохуторский и селекционно-гибридный. На предприятия комплекса приходится 72% промышленного производства свинины в Омской области. Суммарный годовой объем производства свинины превышает 30 тыс. т в живом весе.

Оксана Павлова