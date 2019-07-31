Площадь горящего леса в Сибири превысила 1,7 млн гектаров

Общая площадь действующих лесных пожаров в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Иркутской области — достигла 1,7 млн га. Двумя днями ранее она составляла 1,6 млн га.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в регионе действует 112 лесных пожаров площадью 1,07 млн га. Причем в зоне контроля находятся 90 пожаров площадью 1,06 млн га. Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском и Мотыгинском районах.

Общая площадь лесных пожаров в Иркутской области превышает 700 тыс. га. В частности, по оперативной информации регионального правительства, в зоне контроля зафиксировано 77 очагов площадью более 600 тыс. га. Больше всего возгораний действует Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском и Бодайбинском районах.

Накануне министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поручил Россельхозу и региональным властям оценить актуальность границ зон контроля, в которых разрешается не тушить пожары. «Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов»,— сказал господин Кобылкин.

Напомним, лесные пожары на территории Иркутской области и Красноярского края начались около трех недель назад. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории обоих регионов. Дым от пожаров перекинулся на соседние регионы, в том числе на Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Юлия Сасевич