«Сибцем» инвестирует в автоматизацию производства 300 млн рублей

Холдинг «Сибирский цемент» завершит автоматизацию системы управления технологическими процессами к 2023 году. Инвестиции в проект, который компания начала реализовывать в 2017 году, составят 300 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В 2019 году финансирование проекта составило более 86 млн руб. В настоящее время программа выполнена на 50%. «Реализовав проект, мы добьемся экономии энергоресурсов за счет оптимального управления заводским оборудованием, обеспечим прозрачность всех процессов для руководителей и сотрудников, значительно снизим аварийные режимы работы»,— говорит исполнительный вице-президент ХК «Сибцем» Сергей Шепталин.

«Сибирский цемент» объединят более десяти компаний в Красноярском крае, Кузбассе, Бурятии, Иркутской и Новосибирской областях. Группа лиц АО ХК «Сибцем» владеет 26% в уставном капитале ООО РЦК, 50% акций АО «Ангарскцемент» и 49,9% акций АО «Искитимцемент». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка ХК «Сибцем» выросла до 1,1 млрд руб., годом ранее она была 990,6 млн руб. При этом чистая прибыль за год выросла в шесть раз — со 104,3 до 600 млн руб.

Оксана Павлова