Неизвестные подожгли новосибирскую приемную «Единой России»

Неизвестные подожгли общественную приемную «Единой России» в Первомайском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе партии. По предварительной версии, в приемную через окно была брошена бутылка с горючей жидкостью.

Приемная «Единой России» находится в трехэтажном жилом доме на улице Аксенова напротив спортивной школы «Первомаец». Пожар в здании произошел в ночь на 29 июля. «В четвертом часу ночи в приемной сработала сигнализация. Возгорание произошло в фойе. Разбито окно, через которое злоумышленники закинули что-то горючее. Пожар предотвратили вовремя»,— сказал секретарь местного отделения партии Евгений Панферов.

По информации МЧС, в результате пожара повреждены книги и деревянные скворечники, а стены и потолок в коридоре закопчены по всей площади. «Ремонт фойе полностью пришел в негодность. Работа приемной временно приостановлена»,— подтвердил секретарь местного отделения. Предварительная версия пожарных — поджог. К тушению возгорания МЧС привлекало восемь единиц техники и 26 человек личного состава.

Илья Галагуз