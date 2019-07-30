30 июля, вторник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Буддисты попробуют вызвать дожди на горящие сибирские леса

Буддийские священнослужители из Бурятии планируют провести обряды по вызову ливней, чтобы они потушили лесные пожары в Сибири. Об этом говорится на странице Буддийской традиционной сангхи России в Instagram.

«Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает — отправьте. Попробуем дожди»,— говорится в обращении к подписчикам в соцсети. Буддийская традиционная сангха России — самая крупная буддийская община в Бурятии и одна из крупнейших в стране.

Последние несколько недель огонь бушует в лесах двух сибирских регионов — Красноярского края и Иркутской области. На обоих территориях введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь действующих лесных пожаров в Сибири превышает 1,6 млн га, что сопоставимо с половиной Бельгии. По подсчетам «Гринписа», пройденная пожарами площадь леса в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 11 млн га. Дым от пожаров чувствуется во многих городах Сибири.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Николаев


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя