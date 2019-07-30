Стали известны имена боксеров, которые выйдут на ринг в Челябинске в один день с Ковалевым

Организаторы запланированного на 24 августа в Челябинске поединка российского боксера Сергея Ковалева с британцем Энтони Ярдом – компания RCC Boxing Promotions – назвали имена боксеров, которые выступят на ринге в этот день.

Российский боксер Алексей Папин (11 побед, ни одного поражения) будет состязаться за титул WBC Silver с южноафриканцем Илунги Макабу (25-2). Если Папин победит, свой следующий бой он проведет уже за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета. Кроме того, запланирован бой тяжеловеса Евгения Романова (13-0), схватка двух уральских боксеров – Эдуарда Скавинского (10-0) и Акжола Сулайманбека Уулу (14-0). Кроме того, на ринге встретятся казахстанский спортсмен Мейрим Нурсултанов (11-0) и Энрико Гогохия из Грузии (10-0). Оба работают с менеджером Сергея Ковалева Эгисом Климасом и ни разу не выступали в России. Откроет турнир, скорее всего, бой с участием челябинского боксера Григория Варасяна, который впервые будет выступать на профессиональном ринге.

Напомним, Сергей Ковалев 24 августа в Челябинске будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.