Молодежь берет новую "Высоту"

Open air «Высота» пройдет 31 августа на площади Минина и Пожарского. Хедлайнером мероприятия станет московская хип-хоп группа «Хлеб», популярная в молодежной среде. Фестиваль поддержало министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Кроме того, на фестивале выступит украинская артистка MARUV, также достаточно известная в России.

Некоторым нижегородцам не понравился подбор исполнителей и они раскритиковали его в соцсетях. «…я не сомневаюсь, что все направленно на то, чтобы народ продолжал деградировать и молодежь была туповатая, чтобы проще ими было управлять», - написал один из пользователей.