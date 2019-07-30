Обвиняемый в хищении алтайский депутат решил перейти из «Единой России» в оппозицию

Находящийся под судом депутат заксобрания Алтайского края из фракции «Единой России» Андрей Волков подал заявление о выходе из партии, сообщил руководитель исполкома барнаульского отделения «Единой России» Антон Целевич. «Мы приняли заявление, хотя членство Андрея Волкова в партии было уже приостановлено 15 февраля, когда стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере»,— сказал представитель партии.

Господин Волков объяснил «Банкфаксу», что быть членом «Единой России» в последнее время «становится зазорно». «Куда делось то сплочение по идейному принципу, поддержка, чувство локтя товарища, всеобщее единение? Это давно уже не та партия, в которую я вступал»,— цитирует издание депутата. По словам Андрея Волкова, он решил вступить в Партию роста, где продолжит «борьбу за демократическое общество» и будет заниматься защитой бизнеса от неправомерного уголовного преследования, о котором «знает не по наслышке». Краевое отделение Партии роста возглавляет экс-кандидат в губернаторы Андрей Крылов.

Напомним, в феврале 2019 года следователи завершили расследование уголовного дела Андрея Волкова и отдали депутата под суд. По версии силовиков, в 2012-2016 годах депутат, будучи учредителем управляющей компании «Прогресс плюс», и директор этой фирмы присвоили свыше 43 млн руб. Эти деньги жильцы многоквартирных домов и владельцы нежилых помещений вносили в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг, полагает следствие, но вместо перечисления средств ресурсоснабжающим организациям сообщники якобы переводили их в подконтрольные компании и обналичивали. Ранее директор УК признала вину и заключила досудебное соглашение — в последующем суд назначил ей три года условно.

Илья Галагуз