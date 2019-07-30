Пятеро из восьми кандидатов в главы Республики Алтай не допущены до выборов

Избирком Республики Алтай не зарегистрировал пять из восьми кандидатов на осенние выборы главы региона. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Константин Лукин.

Сегодня избирком зарегистрировал врио главы республики Олега Хорохордина («Единая Россия»). Ранее удостоверения кандидатов получили депутат республиканского парламента Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР).

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Остальным выдвинутым кандидатам в губернаторы отказано в регистрации. Так, трое претендентов не сдали в избирком документы для регистрации и подписные листы. Это временно неработающий Михаил Соловьев (Народно-патриотическая партия России), гендиректор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов («Гражданская инициатива») и директор «Борозок» Мерген Теркин (партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»). Руководитель реготделения «Зеленых» Александр Чеконов сдал только семь подписных листов при необходимом минимуме 81, а республиканский бизнес-омбудсмен Леонид Ефимов («Справедливая Россия») не смог преодолеть муниципальный фильтр — ему не хватило одной подписи районного уровня.

Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. Для победы в первом туре кандидату предстоит набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, через две недели после голосования проведут второй тур выборов.

О ходе выборов в Республике Алтай читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Вышепросочившиеся»

Юлия Сасевич