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В одном из южных районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Карталинском районе Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации муниципалитета 29 июля.

Согласно документу, режим ЧС действует на территории района с 26 июля «в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в июне, июле текущего года (отсутствие запаса продуктивной влаги в 10 см слое почвы, отсутствие осадков), приведших к угнетению и необратимым повреждениям сельскохозяйственных культур». В муниципалитете создана рабочая группа по обследованию сельхозкультур и составлению актов на списание посевов или перевода их в кормовую группу.

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