Красноярский чиновник возглавил Сибирский федеральный университет

Заместитель министра образования Красноярского края Максим Румянцев назначен врио ректора Сибирского федерального университета (СФУ). Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Господин Румянцев приступил к обязанностям 30 июля.

Сибирский федеральный университет основан в 2006 году в Красноярске путем объединения четырех крупнейших высших учебных заведений города, позже в структуру вуза вошли еще две учебных организации. Университет входит в число участников госпрограммы «Проект 5-100». Президент вуза — губернатор Красноярского края Александр Усс. С момента основания университета и до 2017 года должность ректора занимал Евгений Ваганов. В 2018 году он стал внештатным советником главы региона по вопросам науки и образования.

Занявший должность врио ректора Максим Румянцев — кандидат философских наук, доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях. Он стоял у истоков создания университета, в котором проработал более 13 лет. В 2008-2013 годах Максим Румянцев занимал должность директора гуманитарного института СФУ, затем до 2017 года был проректором по учебной работе.

Илья Галагуз