Экс-мэра Барабинска обвинили в расселении людей в непригодные для проживания квартиры

Прокуратура Новосибирской области отдала под суд экс-мэра Барабинска. Его обвиняют в превышении полномочий при реализации региональной программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как указывается в материалах следствия, чиновник выдал стройфирме «Дисан» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома без необходимого пакета проектной документации. Дом был возведен с многочисленными дефектами, тем не менее глава города выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Два десятка квартир были переданы для расселения нуждающимся.

Как рассказали в новосибирской прокуратуре, согласно заключению строительной экспертизы, указанный дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Правоохранители полагают, что бюджету Барабинска причинен ущерб на сумму более 14,6 млн руб.

Илья Николаев