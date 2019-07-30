Омский губернатор предложил передать в федеральную собственность Мангутский канал

Губернатор Омской области Алекснадр Бурков предложил передать в федеральную собственность Мангутский канал, который является составной частью некогда единой мелиоративной системы на Омскую и Тюменскую области. Об этом сообщила пресс-служба омского правительства.

Ранее Мангутский канал обслуживался организациями, занимающимися эксплуатацией мелиоративных систем, но уже длительное время остается бесхозным. Отсутствие собственника создает трудности с финансированием и содержанием канала, а также не дает решить проблему подтопления территорий в обоих регионах, сказал Александр Бурков на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым. В настоящее время водоотводной канал не справляется с пропуском поверхностных вод, поступающих с территории Тюменской в Омскую область. По словам губернатор, это приводит к затоплению некоторых населенных пунктов, повышению уровня грунтовых вод, заболачиванию селхозугодий. Господин Бурков отметил, что так как канал имеет межрегиональное значение, он должен находиться в федеральной собственности.

Вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что вопрос требует проработки с участием всех заинтересованных ведомств: Минсельхоза, Минэкономразвития, Минприроды, Росводресурсов, а также представителей Омской и Тюменской областей, после чего можно будет внести в правительство России предложения об определении собственника и модели управления объектом.

Оксана Павлова