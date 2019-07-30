Режим ЧС введен во всем Красноярском крае из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всего Красноярского края в связи с лесными пожарами, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее режим ЧС действовал только на части территории региона — в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах.

Красноярский край признан «наиболее горимым» наряду с Иркутской областью и Якутией. «Мы имеем высший пятый класс опасности на трех территориях — в республике Саха, Иркутской области и Красноярском крае. Чем больше очаг пожара, тем больше он блокирует своими твердыми частицами влагу и дожди не происходят»,— сказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, в городах возросло количество обращений к медикам: «Население просит о помощи, никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы эта помощь не была получена». Руководство МЧС решило усилить противопожарную безопасность, при этом как наземную, так и воздушную ее части.

Напомним, огонь бушует в лесах двух сибирских регионов — Красноярского края и Иркутской области — последние несколько недель. Общая площадь действующих лесных пожаров достигла 1,6 млн га, что сопоставимо с половиной Бельгии. По подсчетам «Гринписа», пройденная пожарами площадь леса в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 11 млн га.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Юлия Сасевич