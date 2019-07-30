Рост потребления электроэнергии предстоящей зимой в Сибири ожидается на 2,6%

В предстоящий осенне-зимний рост потребления электроэнергии в Сибирском федеральном округе прогнозируется на 2,6%. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на заседании штаба по безопасности электроснабжения Сибири в зимний период, прошедшем в Горно-Алтайске.

Министр ожидает, что рост выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 3,6%. «Хотел бы отметить снижение аварийности: по сетевым объектам она снизилась за шесть месяцев на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года»,— сказал Александр Новак.

По данным компании «Россети Сибирь», за полгода зафиксировано 439 аварийных случаев, что на 27% ниже аналогичного периода прошлого года. «Основных причин технологических нарушений три: природное воздействие, вмешательство в работу энергообъекта посторонних и естественный износ оборудования. К 15 июля программа технического обслуживания и ремонта сетей в Сибири выполнена на 53%»,— сказал на заседании главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров.

Оксана Павлова