Экс-глава красноярского автодилера «Крепость» попросил прощения у клиентов

Бывший директор и совладелец красноярской банкротящейся группы компаний «Крепость» Александр Кангун попросил прощения перед клиентами за сложившуюся ситуацию. «Мне горько осознавать, что мое детище пытаются смешать с грязью, меня выставить мошенником»,— заявил бизнесмен в своем видеообращении.

Господин Кангун призвал руководство «Тойота мотор» провести всесторонний анализ ситуации, «в том числе и на факты коррупции»: «Проверьте просто на полиграфе ваших топ-менеджеров. Задайте вопрос, кому это интересно: разваливать одну компанию, чтобы завести в бизнес другую».

ГК «Крепость» объединяла около 20 компаний. До весны 2018 года группа считалась крупнейшим в Красноярском крае автодилером. В ее портфель входили Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане.

В апреле прошлого года ООО «Тойота мотор» сообщило о прекращении дилерских договоров с «Крепостью» из-за «грубого многократного нарушения группой компаний дилерского соглашения». Совладельцы группы признаны банкротами.

Как Александр Кангун попал под банкротство — в материале “Ъ-Сибирь” «Автобанкротное состояние»

Оксана Павлова