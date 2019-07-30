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Уровень воды реки вблизи Тулуна превысил критическую отметку

Уровень воды реки Ия около города Тулун, наиболее пострадавшем во время первой волны паводка в Иркутской области, превысил на 210 см критическую отметку и достиг 910 см. Как сообщает городская администрация, за сутки уровень воды поднялся на 25 см.

По данным Иркутского УГМС, 30-31 июля уровень воды на реке Ия продолжит повышаться и поднимется до отметок 1050-1150 см. В Тулуне объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления. В ночь на вторник закрыта федеральная трасса Р-255.

На прошедших выходных в Иркутской области началась вторая волна паводка за последний месяц. В зоне подтопления оказались шесть районов, где вода зашла в 357 домов с населением 2,1 тыс. человек. Всего эвакуированы почти 1,1 тыс. местных жителей. В результате начавшейся 25 июля первой волны паводка оказались подтоплены 11 тыс. жилых домов с населением 38 тыс. человек в более чем 100 населенных пунктов. Президент объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Подробнее о первой волне наводнения — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Илья Николаев


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