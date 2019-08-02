Инновационный энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 впервые вышел на 100% мощности

Фото: пресс-служба НВ АЭС

31 июля 2019 г. в 19:23 реакторная установка инновационного энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 (блока №7 НВ АЭС) впервые была выведена на проектную – 100-процентную – мощность.

«Ключевое событие произошло в соответствии с намеченным графиком и программой опытно-промышленной эксплуатации. Мы успешно выполнили программу комплексных измерений на 90% мощности. Их результаты показали, что энергоблок работает стабильно, надёжно и безопасно. Все его параметры по реактору, турбине, генератору, схеме выдачи мощности соответствуют эксплуатационным пределам», – отметил и.о. директора Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

За два месяца специалистам успешно удалось поэтапно повысить мощность реакторной установки. Испытания оборудования прошли на 40, 50, 75, 90% номинальной мощности. Её увеличение до 100% произошло также в штатном режиме. Никаких замечаний к работе оборудования в разных режимах не выявлено.

Этап освоения мощности 100% предусматривает порядка ста различных испытаний и измерений, которые продлятся около двух месяцев. Затем стартует программа заключительных 15-суточных испытаний. Её завершение подтвердит, что оборудование и технологические системы нового энергоблока работают в полном соответствии с проектом.

После этого энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 ВВЭР-1200 будет сдан в эксплуатацию. Это знаковое для отрасли и России событие произойдет в конце 2019 года.

Напомним, первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на проведение на новом энергоблоке испытаний на этапе опытно-промышленной эксплуатации Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах.

Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.