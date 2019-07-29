Владелец банка «Донинвест» обжаловал привлечение к субсидиарной ответственности

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу Александра Григорьева на решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося банка «Донинвест». Господин Григорьев является фактическим владельцем «Донинвеста». В июне ростовский арбитраж по ходатайству АСВ привлек его, а также топ-менеджеров банка Аллу Калитванскую и Светлану Гуленкову, к субсидиарной ответственности, размер которой будет определен после окончания расчетов с кредиторами банка.

Напомним, Александра Григорьева, Аллу Калитванскую и Светлану Гуленкову сейчас судят в Ленинском райсуде Ростова по обвинению в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210 УК РФ, ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ). В результате указанных действий были похищены более 2,18 млрд руб., принадлежащие банкам «Западный» и «Донинвест».

Ростовский банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной финансово-промышленной группы предпринимателя Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Весной 2014 года «Донинвест» был продан группе лиц, за которыми стоял Александр Григорьев, а уже в октябре того же года банк прекратил работу после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию. Отзыв лицензии регулятор тогда объяснил тем, что банк проводил рискованную кредитную политику, вкладывая средства в низкокачественные активы.

Позднее временная администрация "Донинвеста» выявила «дыру» в его капитале в размере 1,2 млрд руб.

Вадим Водолазов