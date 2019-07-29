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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд России посчитал незаконным положение устава Новосибирска

Верховный суд России признал незаконным положение устава Новосибирска, по которому только специальная комиссия по уставу имеет право вносить проекты поправок главного документа города на сессию горсовета. Об этом сообщили в новосибирской общественной организации «Гражданский патруль». «По решению суда это положение должно быть исключено из устава. Таким образом, вся комиссия повисает в воздухе, теряя свои полномочия»,— сказал “Ъ-Сибирь” глава организации Ростислав Антонов.

Напомним, в октябре 2018 года «Гражданский патруль» подал в Новосибирский облсуд иск, касающийся изменения устава города. Господин Антонов попросил признать незаконными несколько положений о постоянно действующей специальной комиссии по уставу. Первое оспариваемое положение касалось способа формирования комиссии, состоящей в равной пропорции из представителей мэрии и горсовета, при этом она не входит в структуру представительного органа. Второе — права комиссии рассматривать все предложения о внесении изменений в устав и выносить проекты решений на сессию горсовета.

В марте 2019 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако истец обжаловал вердикт в Верховном суде. Причем, как отметили в «Гражданском патруле», апелляционную жалобу поддержал представитель Генпрокуратуры России, посчитавшийся, что право комиссии согласовывать поправки в устав перед рассмотрением депутатами не соответствует федеральному законодательству. В итоге суд апелляционной инстанции согласился с доводами истца и надзорного ведомства, постановив внести изменение в устав.

Специальная комиссия по уставу Новосибирска создана решением горсовета летом 2007 года. Сейчас ее возглавляет мэр Анатолий Локоть.

Подробнее об уставной комиссии — в материале “Ъ-Сибирь” «Гражданский патруль» не прошел по уставу»

Илья Галагуз


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