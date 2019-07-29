Площадь лесных пожаров в Сибири достигла 1,6 млн гектаров

Площадь лесных пожаров в Сибири к утру 29 июля достигла 1,6 млн га, сообщил Сибирский окружной информационный центр. В конце прошлой недели огонь бушевал на площади 1,4 млн га.

Всего в Сибири зафиксировано 232 лесных пожара. Большая их часть действует в Иркутской области и Красноярском крае — 137 и 94 очага соответственно. Как следует из данных региональных властей, почти 2/3 площади горящего леса в округе приходится на Красноярский край, около трети — на Иркутскую область.

Ранее «Гринпис» заявил, что пройденная лесными пожарами площадь в Сибири и на Дальнем Востоке превысила 11 млн га, назвав ситуацию «настоящей экологической катастрофой». Экологи создали петицию с требованием принять срочные меры для ликвидации пожаров, которую подписали уже более 100 тыс. человек. Обращение адресовано Госсовету России.

Напомним, в июле на территории Иркутской области и нескольких районов Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. На прошлой неделе дым от пожаров перекинулся на соседние регионы Сибирского федерального округа — Алтайский край, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.

Как дым перекинулся на сибирские регионы — в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо»

Илья Галагуз