Жителей города на юге Иркутской области эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы

Администрация Байкальска на юге Иркутской области объявила эвакуацию части жителей города из-за возможного обрушения дамбы. «Речь идет об эвакуации около десяти домов в микрорайоне Гагарина»,— сообщил «Интерфаксу» глава администрации Василий Темгеневский.

С 28 июля на территории Байкальска действует режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня рек в реках Солзан и Харлахта. Ранее власти вывезли в пункты временного содержания 400 горожан. Сейчас там остаются 150 человек.

Напомним, на выходных в Иркутской области началась вторая волна наводнения за последний месяц. В зону подтопления шесть районов, где вода зашла в 357 домов с населением 2,1 тыс. человек. Всего были эвакуированы почти 1,1 тыс. местных жителей.

Первая волна началась 25 июля. В результате оказались подтоплены 11 тыс. жилых домов с населением 38 тыс. человек в более чем 100 населенных пунктов. Президент объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Подробнее о первой волне наводнения — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Илья Николаев